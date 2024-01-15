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Сооснователи железнодорожного оператора Globaltrans продали доли казахстанской Aqniet Capital

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сооснователи частного железнодорожного оператора Globaltrans продали свои доли в компании казахстанской Aqniet Capital. По завершении всех сделок Aqniet Capital будет владеть почти третью капитала Globaltrans, 56% акций продолжат находиться в свободном обращении.

Сооснователи железнодорожного оператора Globaltrans продали доли казахстанской Aqniet Capital

Казахстанская Aqniet Capital, бенефициаром которой является бизнесмен Кайрат Итемгенов, выкупила доли четырех из пяти сооснователей железнодорожного оператора Globaltrans. Об этом говорится в заявлении компании.

Aqniet Capital уже стала владельцем 26,1% акций Globaltrans, которые принадлежали сооснователям через различные фирмы. Aqniet Capital также договорилась о покупке Litten Investments сооснователя Globaltrans. 

После закрытия всех сделок Aqniet Capital Кайрата Итемгенова будет принадлежать 31,62% акционерного капитала Globaltrans, уточнила компания. 56% акций оператора продолжат находиться в свободном обращении.

На новость о выкупе доли сооснователей бумаги Globaltrans на Мосбирже отреагировали значительным повышением, но в течение торговой сессии котировки стабилизировались и по актуальным на момент публикации данным показывают рост на 2,7%.

Фото на обложке: VLADIMIR LVP / Shutterstock

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