Сооснователи железнодорожного оператора Globaltrans продали доли казахстанской Aqniet Capital

Сооснователи частного железнодорожного оператора Globaltrans продали свои доли в компании казахстанской Aqniet Capital. По завершении всех сделок Aqniet Capital будет владеть почти третью капитала Globaltrans, 56% акций продолжат находиться в свободном обращении.
Казахстанская Aqniet Capital, бенефициаром которой является бизнесмен Кайрат Итемгенов, выкупила доли четырех из пяти сооснователей железнодорожного оператора Globaltrans. Об этом говорится в заявлении компании.
Aqniet Capital уже стала владельцем 26,1% акций Globaltrans, которые принадлежали сооснователям через различные фирмы. Aqniet Capital также договорилась о покупке Litten Investments сооснователя Globaltrans.
После закрытия всех сделок Aqniet Capital Кайрата Итемгенова будет принадлежать 31,62% акционерного капитала Globaltrans, уточнила компания. 56% акций оператора продолжат находиться в свободном обращении.
На новость о выкупе доли сооснователей бумаги Globaltrans на Мосбирже отреагировали значительным повышением, но в течение торговой сессии котировки стабилизировались и по актуальным на момент публикации данным показывают рост на 2,7%.
Фото на обложке: VLADIMIR LVP /
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