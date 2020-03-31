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Glorax Group открыла акселератор для стартапов в сфере недвижимости

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Входящая в Glorax Group компания Glorax.Infotech запустила акселератор Quadro для стартапов из сферы недвижимости. Об этом сообщается на сайте компании.

Glorax Group открыла акселератор для стартапов в сфере недвижимости

Объем акселератора — 1 млрд рублей. 75% финансирования предоставит Glorax Group, 25% — институциональные и частные инвесторы. 

Quadro ищет проекты в области недвижимости, девелопмента и инфраструктурных решений. В акселератор могут попасть команды из России и других стран. 

Каждую неделю эксперты Glorax.Infotech проводят заочный отбор заявок. До конца года пройдет четыре очных отборочных тура, по итогам которых лучшие проекты получат финансирование.

Также стартапы могут рассчитывать на помощь с бизнес-процессами, привлечением партнеров и клиентов, тестированием решений. 

Эксперты акселератора — основатель Glorax Group Андрей Биржин, генеральный директор компании Александр Андрианов, гендиректор Lamoda Флориан Янсен, руководитель логистической компании N&K Spedition Мартин Грегерсен и учредитель торгового дома ББК Андрей Енин. 

Заявки принимаются до середины декабря этого года. Подать заявку можно на сайте проекта.

Фото: SergeyKlopotov / Shutterstock

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