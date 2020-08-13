Акселератор от Glorax Infotech запустил площадку PropTech-стартапов

Акселератор от Glorax Infotech (входит в Glorax Group) создал площадку , на которой собраны PropTech-стартапы. Проекты предлагают IT-решения для недвижимости, девелопмента и инфраструктурных объектов. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе акселератора.

На площадке собраны проекты, прошедшие акселератор Glorax Infotech. Также на нее могут попасть любые другие PropTech-стартапы, соответствующие критериям акселератора (наличие инновационного решения на стадии MVP, готовый бизнес-план).

На платформе можно найти стартапы по таким направлениям, как:

недвижимость и девелопмент,

инфраструктурные объекты,

управление активами в сфере жилой и коммерческой недвижимости,

юридическое сопровождение,

оптимизация операционных процессов бизнеса,

разработки в сфере нейросетей и искусственного интеллекта.

Представители акселератора постоянно пополняют раздел информацией об интересных проектах и командах, принимавших участие в акселерационной программе.

«Площадка позволяет потенциальным инвесторам изучить все материалы о проектах, выйти на контакт с командами, рассмотреть возможности для совместного развития или предложить инвестиционную и экспертную поддержку стартапам», — рассказали в компании.



В акселераторе полагают, что площадка будет интересна как игрокам рынка недвижимости, которые смогут найти качественные решения для развития, так и стартапам, нуждающимся в экспертной и финансовой поддержке.

В 2019 году инвестиции профильных фондов и девелоперов в российский PropTech превысили 700 млн рублей, всего было заключено 10 сделок. В Европе показатель составил около €500 млн.

Glorax Infotech — подразделение инвестиционной компании Glorax Group. Реализует собственные IT-проекты и проводит акселерацию высокотехнологичных стартапов с выводом на российский и международный рынок.

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