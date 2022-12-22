В операционной «дочке» «Глории Джинс» сменился гендиректор

Бывший топ-менеджер Gap Исмаил Сейс покинул пост генерального директора операционной «дочки» «Глории Джинс», следует из данных ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание «Интерфакс».
Кресло гендиректора компании заняла Лилия Булатова, которая работала в «Глории Джинс» мерчандайзером. Исмаил Сейс занимал пост с 31 мая 2022 года. До него дочерней и головной структурами руководил основатель и владелец компании Владимир Мельников.
До 2019 года пост генерального директора «Глории Джинс» занимала Шарэн Джестер Терни, которая в течение 10 лет была главным исполнительным директором в крупнейшей американской сети магазинов нижнего белья Victoria's Secret.
«Глории Джинс» принадлежат бренды одежды, обуви и аксессуаров Gloria Jeans и Gee Jay. Чистая прибыль корпорации за 2021 год по РСБУ составила 4,1 млрд рублей.
Фото на обложке: Morumotto /
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