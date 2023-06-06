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Хакеры слили в сеть данные 3,16 млн клиентов Gloria Jeans

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Данные 3,16 млн клиентов сети магазинов одежды попали в открытый доступ. Это номер телефона, адреса электронной почты, ФИО и другие сведения. Сегодня же в сеть слили данные покупателей «Твоего дома» и «Ашана» – в последнем уже подтвердили утечку.

Хакеры слили в сеть данные 3,16 млн клиентов Gloria Jeans

Хакеры опубликовали данные 3,16 млн клиентов сети магазинов одежды «Глория Джинс». Об этом сообщается в telegram-канале «Утечки информации».  

«Мы выборочно проверили случайные адреса эл. почты из этой утечки через форму восстановления пароля на сайте gloria-jeans.ru и выяснили, что они действительные», – говорится в сообщении.

В фрагментах дампа базы, предположительно, сайта сети магазинов Gloria Jeans содержатся ФИО, адреса электронной почты, номера телефонов, даты рождения, номера карты постоянного покупателя и другие данные – всего 3,16 млн строк.

«Мы проводим внутреннюю проверку, чтобы установить, принадлежат ли эти данные нашим покупателям», – отметили в пресс-службе Gloria Jeans.

Сегодня хакеры слили в сеть данные покупателей «Твоего дома» и «Ашана» – в открытый доступ попали 7,8 млн строк с данным. В «Ашане» уже подтвердили утечку.   

Фото на обложке: DAWT_PHOTO / Shutterstock

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