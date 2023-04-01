Gloria Jeans открыла крупнейший магазин в России

Флагманский магазин Gloria Jeans открылся на Тверской, 16 на месте бывшего флагмана H&M. Это не только крупнейший магазин в сети Gloria Jeans (его площадь почти 5 тыс. кв. м), но и крупнейший из действующих монобрендовых магазинов в России.

В пресс-службе бренда сообщили, что у нового флагмана множество особенностей, которые отличают его от прочих магазинов сети и предоставляют клиентам уникальный покупательский опыт.

К примеру, зона кастомизации GJ Factory, где купленные вещи можно декорировать авторскими патчами, эксклюзивными принтами, вышивкой, или развлекательные и лаунж-пространства — фотозоны, детская игровая зона с интерактивными панелями и игрушками из денима.

Специально для флагмана разработано дополнительное имиджевое оборудование для оформления входных зон, световой декор витрин и торговых залов, LED-экраны для фасада и кассовых зон. Также в локации используется инновационное торговое оборудование.

В магазине представлен расширенный ассортимент, в том числе эксклюзивные новинки и лимитированные коллекции. На нулевом этаже — мужская коллекция (взрослые и подростки), на первом — женская одежда и аксессуары, на втором — одежда для детей до 8 лет, а также женское нижнее белье и пижамы.

Презентация товаров выполнена в соответствии с высокими стандартами бренда. Упор — на комплектную развеску: покупатели смогут выбрать для себя не только отдельные вещи, но и готовые образы и цветовые решения.

Праздничное открытие для клиентов состоится в выходные 8-9 апреля: гостей ждут встречи с популярными инфлюенсерами, специальные скидки, развлечения, угощения.

О победе в тендере на право открыть магазин в комплексе «Галерея Актер» на углу Тверской улицы и Пушкинской площади в Москве компания сообщила 10 марта, напоминает ТАСС.

Корреспондент «РИА-Новостей» подчеркивает, что флагман открылся на месте H&M (для ушедшей из РФ сети это также был флагманский магазин).

Консультантом сделки выступила NF Group, добавляют в пресс-службе.

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