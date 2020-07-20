Производители перчаток обогнали Tesla по темпам роста акций

Малайзийские производители резиновых перчаток обошли Tesla по темпам роста стоимости акций. Об этом пишет Bloomberg.

За время пандемии совокупная капитализация трех крупнейших производителей резиновых и латексных перчаток в стране увеличилась на $26 млрд. Причина роста — повышенный глобальный спрос на средства индивидуальной защиты.

Так, акции компании Supermax Corp. выросли на 1000%, Top Glove Corp. — на 389%. Стоимость акций Tesla за время пандемии выросла на 259%.

На закрытии торгов в пятницу, 17 июля, одна акция компании Илона Маска стоила на бирже Nasdaq $1500,84.

Как пишет Bloomberg, один из десяти долларов, вложенных в фондовый рынок Малайзии, идет именно на производство перчаток.

По итогам года выручка отрасли может вырасти на 100%.

Об этом в разговоре с изданием заявил управляющий капиталом фонда Northcape Capital Ltd Росс Кэмерон. Northcape и инвестфонд Samsung Asset Management увеличили доли в производителях перчаток в этом году. Фонды считают, что мировой спрос на перчатки носит структурный характер, и многие участники рынка его недооценивают.

В то же время, рост акций компаний сдерживает разработка вакцины, которая идет более быстрыми темпами, чем ожидалось, отмечает Bloomberg. Кроме того, Служба таможенного и пограничного контроля США запретила импорт перчаток, произведенных двумя подразделениями Top Glove. Компания предположила, что это может быть связано с использованием труда иммигрантов, и выразила надежду на скорое решение проблемы.