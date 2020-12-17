Глухие и слабослышащие смогут стать курьерами-партнерами «Яндекс.Еды»

«Яндекс.Еда» стала первым сервисом доставки, который начал сотрудничать с курьерами с нарушениями слуха. Программа была разработана совместно с Всероссийским обществом глухих (ВОГ). Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе сервиса.

Для слабослышащих партнеров создали специальную страницу, на которой они могут познакомиться с профессией курьера и оставить заявку на подключение к сервису. Участники ВОГ консультировали специалистов «Яндекс.Еды», чтобы сделать мобильное приложение для курьеров и работу службы поддержки удобнее для людей с нарушениями слуха.

Материалы на сайте снабжены субтитрами и переводом на язык жестов. Все обучающие материалы для курьеров также сопровождаются переводом на жестовый язык. Начать сотрудничать с сервисом в качестве курьера люди с нарушениями слуха могут при оформлении статуса самозанятого, либо через партнерские курьерские службы.

Как и для всех курьеров, им доступны ежедневные выплаты, бесплатная страховка на время активных слотов на сумму до 2 млн рублей и денежные бонусы для новых партнеров сервиса. Сейчас новичкам, доставившим больше 120 заказов, выплачивают 10 тысяч рублей, говорится в сообщении.

Первые курьеры с нарушениями слуха уже начали доставлять заказы «Яндекс.Еды» в Москве. Пользователи и рестораны смогут увидеть, что их заказ доставит курьер с нарушениями слуха, в приложении. Если клиент захочет уточнить сроки доставки, или задать вопрос по уже доставленному заказу, он сможет обратиться в службу поддержки «Яндекс.Еды».

Фото: пресс-служба фудтех-направления «Яндекс.Такси»

Для общения курьера с рестораном разработали специальные визуальные карточки, с помощью которых можно легко разрешить любую типовую ситуацию, например, если в заказе не хватает какого-то блюда или курьеру нужно подзарядить телефон.

В дальнейшем планируется расширить сотрудничество и на другие города присутствия сервиса, а также на доставку из «Яндекс.Лавки» и сборку заказов на складах сервиса.

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