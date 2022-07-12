Британская косметическая сеть Lush решила закрыть бизнес в России — «Ъ»

Владелец российского сегмента бизнеса британской косметической сети Lush решил закрыть все оставшиеся магазины. Он не смог организовать поставки в страну даже по параллельному импорту.
Складские запасы планируется распродать через онлайн-магазин, узнал «Коммерсантъ» у нескольких консультантов сети. В головном офисе в Британии на запрос издания не ответили.
Британская Lush приостановила работу с российским партнером в марте, последняя закупленная партия застряла в Риге. Владелец бренда ведет оптовую торговлю только со своими партнерами, поэтому схема с параллельным импортом не для Lush, отметил собеседник газеты.
Эксперты отмечают, что Lush пользовалась успехом из-за позиционирования как производителя экологичной и натуральной косметики, предлагающего продукцию на развес. Однако товары компании не отличались эксклюзивностью, поэтому клиенты смогут найти замену у местных производителей.
Сеть магазинов косметики ручной работы Lush в России насчитывает 48 точек, на Украине — 15 точек. После начала военной операции на Украине Lush приостановила поставки товаров в Россию, но магазины оставила открытыми. Глава компании рассказывал, что остатков на российских складах хватит на три месяца торговли.
В апреле Lush решила закрыть часть своих магазинов в России и уволить 40% сотрудников. Владелец российского сегмента бизнеса британской компании рассказал, что это вынужденная мера.
Фото на обложке: JHVEPhoto /
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