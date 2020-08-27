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Эксперты подсчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2020 году

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Стандартный набор школьника в этом году обойдется россиянам в 7728 рублей. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование маркетплейса «Беру». 

Эксперты подсчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2020 году

В прошлом году собрать ребенка в школу было немного дешевле: стоимость стандартного набора школьника в 2019 году составляла 7592 рубля. 

Аналитики использовали данные о средних чеках в категории школьных товаров с 1 по 24 августа 2020 года. В стартовый набор школьника вошли: 

  • пенал и письменные принадлежности — ручка, карандаш, корректор, маркер и чертежные инструменты; 
  • канцелярские товары — клей, точилка, ластик, ножницы, подставка для книг, скотч, скрепки, кнопки и закладки; 
  • тетради, дневник и обложки; 
  • рюкзак или ранец; 
  • мешок для обуви; 
  • товары для уроков труда — например, специальная одежда.

Покупка пенала и письменных принадлежностей в этом августе в среднем обошлась в 1649 рублей, канцелярских товаров — в 1953 рубля, тетрадей — 445 рублей. Средний чек в категории ранцев и рюкзаков составил 2551 рубль, мешков для обуви — 348 рублей. 

Эксперты отмечают, что в отдельных категориях россияне стали выбирать более дорогие товары: в частности, пеналы и мешки для обуви. Это повлияло на рост средней стоимости школьного набора. 

Фото: Olga Nikiforova / Shutterstock

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