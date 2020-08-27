Эксперты подсчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2020 году

Стандартный набор школьника в этом году обойдется россиянам в 7728 рублей. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование маркетплейса «Беру».

В прошлом году собрать ребенка в школу было немного дешевле: стоимость стандартного набора школьника в 2019 году составляла 7592 рубля.

Аналитики использовали данные о средних чеках в категории школьных товаров с 1 по 24 августа 2020 года. В стартовый набор школьника вошли:

пенал и письменные принадлежности — ручка, карандаш, корректор, маркер и чертежные инструменты;

канцелярские товары — клей, точилка, ластик, ножницы, подставка для книг, скотч, скрепки, кнопки и закладки;

тетради, дневник и обложки;

рюкзак или ранец;

мешок для обуви;

товары для уроков труда — например, специальная одежда.

Покупка пенала и письменных принадлежностей в этом августе в среднем обошлась в 1649 рублей, канцелярских товаров — в 1953 рубля, тетрадей — 445 рублей. Средний чек в категории ранцев и рюкзаков составил 2551 рубль, мешков для обуви — 348 рублей.

Эксперты отмечают, что в отдельных категориях россияне стали выбирать более дорогие товары: в частности, пеналы и мешки для обуви. Это повлияло на рост средней стоимости школьного набора.

Фото: Olga Nikiforova / Shutterstock