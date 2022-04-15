В Казахстане запустили краудфандинговую платформу для стартапов и частных предприятий

GoCrowd.io — это лицензированная краудфандинговая платформа, где инвесторы могут вложиться в перспективные проекты и увеличить доходность своего портфеля, а стартапы и действующий бизнес — привлечь инвестиции.

На GoCrowd.io привлечь инвестиции могут:

стартапы, которые находятся на стадии Seed и Growth, хотят привлечь от $20 тыс. и работают официально;

действующие предприятия МСБ, которые работают более года, имеют годовую выручку более $120 тыс. и планируют привлечь от $40 тыс. на пополнение оборотных средств, расширение бизнеса или исполнение договоров.

Стать инвестором может любой желающий от 18 лет и старше. Сумма инвестирования зависит от дохода, чистой стоимости активов и других инвестиций, сделанных на платформе.

Платформа GoCrowd.io имеет лицензию МФЦА и соответствует всем регуляторным требованиям Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг. Отличительной чертой юрисдикции МФЦА является применение английского общего права, то есть использование гибкого и транспарентного подхода к разрешению споров, а также приоритетность защиты прав и интересов инвесторов. МФЦА представляет независимый регуляторный режим, который обеспечивает справедливость и эффективность финансового рынка.

Одним из мотивирующих факторов юрисдикции МФЦА является освобождение для физических и юридических лиц от уплаты корпоративного и индивидуального подоходного налогов по доходам: от прироста стоимости при реализации акций или долей участия в уставных капиталах участников-юридических лиц, а также в виде дивидендов по акциям участников-юридических лиц или по долям участия в уставных капиталах участников-юридических лиц, которые зарегистрированы в соответствии с действующим правом МФЦА.

Сейчас платформа работает в тестовом режиме. Чтобы оставить предложения или замечания, а также разместить свою компанию и привлечь средства, можно писать на почту [email protected]

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