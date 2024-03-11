Подконтрольный МТС фитнес-проект Gogym поглощает конкурента Gymmy

Сервис фитнес-шеринга Gogym (принадлежит МТС) договорился об объединении с аналогичным проектом Gymmy. После завершения процесса бренд Gymmy уйдет с рынка.

База пользователей Gogym предположительно увеличится более чем на 40%, что позволит сервису занять более половины рынка. Другие детали сделки не раскрываются, пишет «Коммерсантъ».

Gogym запустили в 2021 году. Платформа работает с 1 тыс. спортивных клубов и студий, в приложении зарегистрированы 250 тыс. пользователей.

Gymmy работает с 2019 года. На платформе зарегистрированы более 160 тыс. пользователей. 42,4% в ООО «Джимми» принадлежит Давиду Казаряну, у Тимура Нурбагандова — 16,9%, Александра Мурзанаева — 12,8%, Семена Боярского — 2,5%. Выручка компании в 2022 году составила 5,65 млн рублей.

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