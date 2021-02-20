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Организаторы конкурса Going Hyper Winter 2021 приглашают разработчиков создать свою игру

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 26 февраля по 1 марта пройдет геймджем Going Hyper Winter 2021 — онлайн-конкурс, во время которого участники разработают готовую игру или прототип. Победителей ждут призы от партнеров.

Организаторы конкурса Going Hyper Winter 2021 приглашают разработчиков создать свою игру

Тематика конкурса — гипер-казуальные игры. Принять участие могут как команды, так и индивидуальные специалисты, которые получат возможность собрать команду из других одиночных участников. Организаторы предоставят менторов и экспертов для работы над проектами.

Среди экспертов конкурса:

  • Полина Белякова, Publishing Manager Voodoo в Восточной Европе;
  • Екатерина Декаленкова, Business Developer в Ketchapp;
  • Джейк Паркер, Senior Publishing Manager в Kwalee;
  • Александр Попов, Publishing Manager в BoomBit, и другие представители игровой индустрии.

Победители получат призы от партнеров — например, помощь паблишер-менеджера, ваучер Unity Asset Store на $1000, билеты на Global Games Pitch 2021 и другое.

Также во время геймджема участники смогут посмотреть образовательные вебинары. Узнать подробности и купить билет можно на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

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