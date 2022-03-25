Банк России будет скупать золото по фиксированной цене 5 тыс. рублей за грамм

Начиная с понедельника ЦБ РФ начнет скупать золото у банков по фиксированной цене 5 тыс. рублей за один грамм. Это на 17% ниже учетной стоимости аффинированного золота, которая установлена тем же ЦБ на уровне 6017 рублей.

О покупках золота на внутреннем рынке говорится в сообщении Банка России.

С понедельника 28 марта регулятор начнет скупать золото у кредитных организаций по фиксированной цене. Она составит 5 тыс. рублей за один грамм – это на 17% ниже учетной стоимости аффинированного золота, которая по данным на 26 марта составляет 6017 рублей.

В Банке России пояснили, что регулятор будет покупать золото «в целях обеспечения сбалансированности спроса и предложения на внутреннем рынке драгоценных металлов».

Управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин предположил, что ЦБ РФ пошел на такой шаг ради поддержки золотодобытчиков. Он же подсчитал, что установленная Банком России цена в 5 тыс. рублей за грамм золото соответствует «курсу покупки» доллара США в 80 рублей.

Фиксированная цена на покупку золота установлена до 30 июня 2022 года. По истечении срока она может быть скорректирована с учетом рыночных обстоятельств, пояснили в Банке России.

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