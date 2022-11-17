«Тинькофф» запустил продажи золотых слитков с доставкой

«Тинькофф» начал продавать золотые слитки с доставкой. Опция доступна только премиальным клиентам банка. Купить слитки можно в приложении – доступны мерные весом от 500 г и стандартные от 12 кг.

О запуске новой опции для клиентов банка сообщила пресс-служба «Тинькофф». Золотые слитки можно купить с доставкой на дом. Воспользоваться услугой могут только премиальные клиенты – подписчики тарифов Tinkoff Premium и Tinkoff Private.

К покупке доступны физические золотые слитки – мерные весом от 500 граммов и стандартные весом от 12 килограммов. Заказ можно сделать через персонального менеджера, который работает с премиальными клиентами, или специальную поддержку в чатах банка и его брокерского приложения.

Доставка по Москве бесплатная. Слитки привозят на бронированном автомобиле. Также доступна опция хранения – банк сохранит слиток у себя, а его владелец может в желаемое время продать его банку.

Фото на обложке: Тинькофф