«Тинькофф» запустил продажи золотых слитков с доставкой

«Тинькофф» начал продавать золотые слитки с доставкой. Опция доступна только премиальным клиентам банка. Купить слитки можно в приложении – доступны мерные весом от 500 г и стандартные от 12 кг.
О запуске новой опции для клиентов банка сообщила пресс-служба «Тинькофф». Золотые слитки можно купить с доставкой на дом. Воспользоваться услугой могут только премиальные клиенты – подписчики тарифов Tinkoff Premium и Tinkoff Private.
К покупке доступны физические золотые слитки – мерные весом от 500 граммов и стандартные весом от 12 килограммов. Заказ можно сделать через персонального менеджера, который работает с премиальными клиентами, или специальную поддержку в чатах банка и его брокерского приложения.
Доставка по Москве бесплатная. Слитки привозят на бронированном автомобиле. Также доступна опция хранения – банк сохранит слиток у себя, а его владелец может в желаемое время продать его банку.
Фото на обложке: Тинькофф
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Тинькофф» научился сканировать рукописные номера телефонов для быстрых переводов
- 2 «Тинькофф» открыл собственную кафедру в НИУ ВШЭ
- 3 «Тинькофф» организовал собственную стипендиальную программу для студентов
- 4 Рекрутинг: методы и способы привлечения кандидатов
- 5 Опционы как мотивация для IT-работников. Как это работает?
ВОЗМОЖНОСТИ
20 ноября 2022
21 ноября 2022
25 ноября 2022