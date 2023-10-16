В России запустили GoldenEgg — foodtech-приложение для ресторанов на основе AI

В России появилось новое foodtech-приложение GoldenEgg, которое позволяет ресторанам продвигаться и таргетироваться на необходимую целевую аудиторию. Об этом RB.RU рассказали представители сервиса.

GoldenEgg послужит альтернативой заблокированным в России иностранным соцсетям, которые до 2022 года обеспечивали существенный охват аудитории для продвижения бизнеса.

Приложение работает на базе AI, искусственный интеллект помогает клиентам найти нужное заведение или желаемые блюда и ознакомиться с отзывами. При этом сама платформа организована как социальная сеть, пользователи GoldenEgg могут делиться находками, набирать подписчиков и отправлять им push-уведомления. Также у них есть возможность создавать собственные рейтинги заведений.

Подключение GoldenEgg — бесплатное для ресторанов и блогеров, но в сервисе будут и платные функции. Это рассылка push-уведомлений всем юзерам, в бесплатной версии пуши можно отправлять только подписчикам заведения. Это же касается push-уведомлений для блогеров.

Также за дополнительную плату можно будет подключить приоритетное размещение в поиске и рекламные баннеры на главной странице. В будущем в сервис добавят редактирование карточек ресторанов их официальными представителями. Они смогут рассказывать об акциях, сезонных предложениях и новостях заведения.

Основатели сервиса — бывший топ-менеджер Leroy Merlin и предприниматель Фарид Абиев и его супруга историк моды и организатор fashion-туров Милана Абиева.

Изначально пара рассказывала о своем опыте посещения ресторанов в небольшом telegram-канале, а затем появилась идея отдельного гастроприложения. По словам Фарида Абиева, главное преимущество GoldenEgg — в его прозрачности.

«Над платформой трудится целая команда, которая собирает отзывы блогеров и вручную отфильтровывает рекламные публикации. В дальнейшем этот процесс будет автоматизирован», — говорит основатель.

Он также добавил, что изначально проект создавался для собственных нужд, однако, когда сервис оказался полезен другим людям, было решено его масштабировать.

Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock