В России запустили GoldenEgg — foodtech-приложение для ресторанов на основе AI

В России появилось новое foodtech-приложение GoldenEgg, которое позволяет ресторанам продвигаться и таргетироваться на необходимую целевую аудиторию. Об этом RB.RU рассказали представители сервиса.
GoldenEgg послужит альтернативой заблокированным в России иностранным соцсетям, которые до 2022 года обеспечивали существенный охват аудитории для продвижения бизнеса.
Приложение работает на базе AI, искусственный интеллект помогает клиентам найти нужное заведение или желаемые блюда и ознакомиться с отзывами. При этом сама платформа организована как социальная сеть, пользователи GoldenEgg могут делиться находками, набирать подписчиков и отправлять им push-уведомления. Также у них есть возможность создавать собственные рейтинги заведений.
Подключение GoldenEgg — бесплатное для ресторанов и блогеров, но в сервисе будут и платные функции. Это рассылка push-уведомлений всем юзерам, в бесплатной версии пуши можно отправлять только подписчикам заведения. Это же касается push-уведомлений для блогеров.
Также за дополнительную плату можно будет подключить приоритетное размещение в поиске и рекламные баннеры на главной странице. В будущем в сервис добавят редактирование карточек ресторанов их официальными представителями. Они смогут рассказывать об акциях, сезонных предложениях и новостях заведения.
Основатели сервиса — бывший топ-менеджер Leroy Merlin и предприниматель Фарид Абиев и его супруга историк моды и организатор fashion-туров Милана Абиева.
Изначально пара рассказывала о своем опыте посещения ресторанов в небольшом telegram-канале, а затем появилась идея отдельного гастроприложения. По словам Фарида Абиева, главное преимущество GoldenEgg — в его прозрачности.
«Над платформой трудится целая команда, которая собирает отзывы блогеров и вручную отфильтровывает рекламные публикации. В дальнейшем этот процесс будет автоматизирован», — говорит основатель.
Он также добавил, что изначально проект создавался для собственных нужд, однако, когда сервис оказался полезен другим людям, было решено его масштабировать.
Фото на обложке: Ground Picture /
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