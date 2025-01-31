Путин разрешил Balchug Capital купить российскую «дочку» Goldman Sachs

Владимир Путин разрешил ЗАО «Балчук капитал» приобрести 100% долей в ООО «Голдман сакс банк», российском юрлице одного из крупнейших банков США Goldman Sachs. Об этом говорится в распоряжении президента, опубликованном на портале правовой информации.

«Разрешить совершение закрытым акционерным обществом “Балчуг капитал” сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Голдман сакс банк", принадлежащих “Голдман сакс груп, инк” (Goldman sachs group, inc)», — следует из документа.

Там отмечается, что решение принято в соответствии с пунктом 5 указа президента от 5 августа 2022 года №520 «О применении экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и организаций».

В марте 2022 года Goldman Sachs приостановил деятельность на территории России, став первым крупным американским банком, который прекратил работу в стране после начала военной операции на Украине.

ТАСС напомнил, что в июне 2024 года Balchug Capital также приобрел 99% в ООО «ПСК — Новые решения», которое в 2023-м получило разрешение Путина на покупку 100% активов уходящего с российского рынка американского производителя самосвалов и экскаваторов Caterpillar.

Balchug Capital основан в 2010 году предпринимателем Давидом Амаряном, компания базируется в Ереване. РБК пишет, что Balchug Capital управляет активами на сумму около $2 млрд. В 2023 году компания приобрела московский торгово-развлекательный центр «Метрополис», а в конце 2024-го — одно из крупнейших в России предприятий по производству фанеры ООО «Сыктывкарский фанерный завод».

«Голдман сакс банк» работает в России с 2009 года. В рэнкинге «Интерфакс-100» по состоянию на третий квартал 2024-го банк занимал 230 место по размеру активов в стране с показателем 4,3 млрд рублей.