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Goldman Sachs и JPMorgan скупают подешевевшие российские корпоративные облигации

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Goldman Sachs и JPMorgan в последние дни стали активно скупать подешевевшие российские корпоративные облигации, несмотря на риски, которые несут санкции западных стран.

Goldman Sachs и JPMorgan скупают подешевевшие российские корпоративные облигации

Банки и хедж-фонды обычно покупают подешевевшие долговые бумаги по просьбе клиентов или для дальнейшей перепродажи. Goldman Sachs в первую очередь запрашивает корпоративный долг у таких компаний, как Evraz, «Газпром» и РЖД, срок погашения которых истекает в течение следующих двух лет, и подал заявки на российские суверенные облигации, сообщил Bloomberg. 

Инвестбанки и хедж-фонды делают ставки на российские долговые бумаги из-за их серьезного падения, которое произошло на фоне санкций западных стран. Делать ставки на проблемные ценные бумаги — это стандартная практика на Уолл-стрит, отмечает агентство.

Но делать это после широко осуждаемой специоперации России на Украине сопряжено с уникальными рисками, указывают эксперты. Они связаны со стремлением западных стран отрезать российские компании от мировой финансовой системы.

Так, JPMorgan сообщил, что в 3 марта продал около $200 млн корпоративного долга России и Украины по просьбе клиентов, стремящихся закрыть позиции. Некоторые банки и управляющие фондами все же проявляют осторожность, воздерживаясь от таких операций в условиях быстро развивающейся ситуации со специоперацией России, которая началась всего неделю назад.

Goldman Sachs также торгует кредитными дефолтными свопами на такие компании, как Evraz и «Газпром». Рынок защиты от дефолта в России на этой неделе привлек внимание трейдеров, которые пытаются понять, могут ли контракты на страхование суверенного долга в размере $41 млрд обесцениться из-за санкций или могут сработать в случае технического дефолта.

Фото на обложке: katjen / Shutterstock

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