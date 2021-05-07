Goldman Sachs создал команду для торговли криптовалютой

Goldman Sachs первым из крупнейших банков США создал специальный отдел по торговле криптовалютой, чтобы расширить свое присутствие на рынке, пишет CNBC. Подразделение входит в структуру банка по глобальным валютам и развивающимся рынкам.
Новая команда уже успешно провела торговлю двумя видами деривативов, связанных с биткоинами, сообщает CNBC.
В банке также рассказали, что запустили программную платформу, которая предоставляет клиентам доступ к котировкам цифровых активов.
О том, чтобы войти в рынок криптовалюты, в Goldman Sachs задумывались с 2017 года. Ранее банк заявил о планах предлагать некоторым своим клиентам инвестиции в биткоины.
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