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Goldman Sachs создал команду для торговли криптовалютой

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Goldman Sachs первым из крупнейших банков США создал специальный отдел по торговле криптовалютой, чтобы расширить свое присутствие на рынке, пишет CNBC. Подразделение входит в структуру банка по глобальным валютам и развивающимся рынкам.

Goldman Sachs создал команду для торговли криптовалютой

Новая команда уже успешно провела торговлю двумя видами деривативов, связанных с биткоинами, сообщает CNBC.

В банке также рассказали, что запустили программную платформу, которая предоставляет клиентам доступ к котировкам цифровых активов.

О том, чтобы войти в рынок криптовалюты, в Goldman Sachs задумывались с 2017 года. Ранее банк заявил о планах предлагать некоторым своим клиентам инвестиции в биткоины.

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Фото на обложке: 24K-Production / Shutterstock.com

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