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Ковид-диссиденты? Голикова перечислила регионы, где без ограничений работают кафе и рестораны

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

16 регионов России, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, не ввели ограничения на работу ресторанов и кафе и не отменили массовые мероприятия несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в этих регионах. Голикова призвала губернаторов «обратить на это внимание».

Ковид-диссиденты? Голикова перечислила регионы, где без ограничений работают кафе и рестораны

Об этом Татьяна Голикова заявила на совещании Владимира Путина с членами правительства России.

«Хотела бы обратить внимание глав регионов, что в условиях роста заболеваемости проведение массовых мероприятий несет риски», – сказала Голикова. Главы регионов пока не отреагировали на слова вице-премьера.

Вице-премьер назвала цифру «16 регионов», акцентировав внимание на республике Карелия, Туве, и Забайкальском крае. В них заболеваемость COVID-19 растет быстрее, чем в среднем по России.

Также Татьяна Голикова сообщила, что за неделю в России зарегистрированы 162,4 тысячи заболеваний коронавирусом, что на 17% больше, чем на предыдущей неделе.

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Фото: Shutterstock.com

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