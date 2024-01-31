Голосовой робот от МТТ помог ускорить подбор соискателей

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал голосового робота на платформе МТС Exolve для федеральной сети продуктовых дискаунтеров ПОБЕДА. Цифровой помощник проводит первичное интервью с соискателями и передает информацию в отдел персонала. В результате внедрения голосового ассистента компании удалось сократить расходы на работу колл-центра в три раза, а скорость подбора кандидатов повысить на 30%.

«Внедрение голосового ассистента позволило уменьшить затраты компании и оптимизировать процесс обработки обращений соискателей: рекрутеры централизованно получают данные, собранные с помощью голосового помощника, и обрабатывают поступившие заявки в соответствии с внутренним регламентом, — поделилась начальник отдела по управлению персоналом торговой сети ПОБЕДА Светлана Егорова. — Подключение робота обусловлено также и заботой о соискателях: экономится их время, формат голосового помощника для них удобен и понятен».

В месяц в колл-центр поступает порядка 500 звонков по вопросам трудоустройства. На обращения соискателей мгновенно отвечает голосовой помощник, уточняет, какая именно вакансия и какое из трех направлений интересует: магазин, офис или логистика — выясняет основные характеристики звонившего и передает контакты в отдел персонала. Также есть возможность пообщаться с оператором, однако за весь период работы цифрового ассистента перевести на «живого человека» попросили лишь 5,3% от общего количества звонивших.

«С учетом колоссального объема повторяющихся задач цифровой ассистент — незаменимый помощник в рекрутинге, — прокомментировал директор по продажам и обслуживанию МТТ Костас Дубосас. — Помимо первичного интервью ему также доверяют инструктаж персонала, сбор обратной связи, и это далеко не полный список обязанностей, которые HR все более охотно делегирует цифровым помощникам».

АО МТТ (Межрегиональный ТранзитТелеком) — провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, является 100% дочерней компанией цифровой экосистемы ПАО «МТС». Сегодня в портфель компании МТТ входят: виртуальная АТС, нумерация 8–800, голосовые роботы, сервисы цифровой коммуникационной платформы МТС Exolve. Дополнительная информация: www.mtt.ru

МТС Exolve — облачная платформа, которая предназначена для быстрого и гибкого создания коммуникационных сервисов. Платформа запущена в январе 2023 года на базе решений дочерней компании МТС — МТТ, сервисами которой пользуются и крупнейшие компании России, средний и малый бизнес. Через единый интерфейс платформы пользователи могут реализовать необходимое им коммуникационное решение: обратный звонок, колл-трекинг, защита номера, синтез речи, интеллектуальный выбор исходящего номера, SMS, месседжинг, голосовые роботы и др. Дополнительная информация: https://exolve.ru/

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