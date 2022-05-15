Ссылка дня: база книжных рекомендаций от венчурных капиталистов, ученых и знаменитостей

Сервис Good Books с 2020-го года объединяет книжные рекомендации от предпринимателей, инвесторов, политиков, звезд шоу-бизнеса и ученых.
Джордан Хьюз, автор проекта, лично отслеживает публичные высказывания знаменитостей о любимых книгах и интервьюирует некоторых из них.
Книги, которые рекомендуют чаще всего
Основу проекта составляют 8,5 тысяч рекомендаций от «самых успешных и интересных людей мира». После запуска на Product Hunt сервис вошел в список лучших продуктов недели.
Пользователю доступен поиск по категориям, жанрам и авторам рекомендаций. Например, можно посмотреть, какие книги предпочитает генеральный партнер венчурной фирмы Andreessen Horowitz Эндрю Чен или топ-модель Эмили Ратаковски.
Самые популярные авторы рекомендаций
Каждую представленную в сервисе книгу можно найти на Amazon и Apple Books.
Обложка: Unsplash
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