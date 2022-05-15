Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Ссылка дня: база книжных рекомендаций от венчурных капиталистов, ученых и знаменитостей

Новости
Елена Черкас
Елена Черкас

Глава отдела интервью и лонгридов

Елена Черкас

Сервис Good Books с 2020-го года объединяет книжные рекомендации от предпринимателей, инвесторов, политиков, звезд шоу-бизнеса и ученых.

Джордан Хьюз, автор проекта, лично отслеживает публичные высказывания знаменитостей о любимых книгах и интервьюирует некоторых из них.

Ссылка дня: база книжных рекомендаций от венчурных капиталистов, ученых и знаменитостей

 Рекомендации сервиса Good Books

Книги, которые рекомендуют чаще всего

 

Основу проекта составляют 8,5 тысяч рекомендаций от «самых успешных и интересных людей мира». После запуска на Product Hunt сервис вошел в список лучших продуктов недели.

Пользователю доступен поиск по категориям, жанрам и авторам рекомендаций. Например, можно посмотреть, какие книги предпочитает генеральный партнер венчурной фирмы Andreessen Horowitz Эндрю Чен или топ-модель Эмили Ратаковски. 

 

Узнайте, какую помощь может получить ваш бизнес от МИК — по ссылке

Самые популярные авторы рекомендаций

Самые популярные авторы рекомендаций

 

Каждую представленную в сервисе книгу можно найти на Amazon и Apple Books.

 

Обложка: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Личный топ-5 книг для предпринимателя — где искать идеи?
  2. 2 Пять вопросов, на которые должен ответить себе предприниматель, прежде чем писать книгу
  3. 3 Как сохранить компанию в кризис: опыт независимых книжных магазинов
  4. 4 5 ошибок, которые вы можете совершить при выборе гострайтера
  5. 5 4 биографии, которые вдохновят на свершения
МИК
Интерактивная карта мер поддержки бизнеса
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

15 мая 2022

New Tech Росатом 2022

15 мая 2022

Московская неделя моды

15 мая 2022

Акселератор технологических стартапов в Югре

Все ВОЗМОЖНОСТИ