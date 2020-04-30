Команда из России победила в международном турнире по этичному хакингу

Российские команды заняли первое и второе места в международных соревнованиях по этичному хакингу CTFZone-2020. Об этом Rusbase рассказали в BI.Zone — дочерней компании Сбербанка, которая организовала турнир.

Соревнования CTF (Capture The Flag) — это турниры, где команды решают практические задачи в области кибербезопасности. Участники стремятся получить уникальную последовательность символов — «флаг».

Турнир CTFZone-2020 проходил в формате Attack/Defense. Каждая команда получила выделенный сервер или небольшую сеть для поддержания ее функционирования и защиты. Участники получали очки за корректную работу своего сервера и за похищенные флаги с серверов соперников.

Отборочный тур прошел осенью прошлого года. На участие в турнире претендовала тысяча команд из 84 стран. В финал прошли десять команд из России, Китая, Италии, США, Польши и Японии. Соревнования продолжались сутки. Призовой фонд разыграли команды из России и Китая.

Победители турнира по этичному хакингу CTFZone-2020:

mslc (Россия) — $10 000;

Bushwhackers (Россия) — $5 000;

A*O*E (Китай) — $3 000.

Кроме денежного приза, российская команда mslc получила место в финале турнира DEF CON CTF, который в августе должен пройти в Лас-Вегасе.

«В этом году, помимо классических сервисов, мы придумали задание на безопасность мобильных платформ, а также сервис с визуализацией. Команды в реальном времени могли увидеть, как написанные ими алгоритмы атакуют друг друга, и какой из них оказывается эффективнее», — отметил директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

Фото: frank_peters / Shutterstock