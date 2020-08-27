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Исследователи рассказали, какие специалисты больше других довольны зарплатой
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Ксения Самбулова
Разработчики, директора и медработники больше других специалистов довольны зарплатой. Об этом говорят результаты опроса рекрутингового портала SuperJob, с которыми ознакомился Rusbase.
Исследователи рассказали, какие специалисты больше других довольны зарплатойКсения Самбулова
Исследователи провели опрос в июле-августе 2020 года. В нем участвовали 2500 респондентов из всех регионов России — представители 25 наиболее популярных профессиональных групп с постоянной работой.
Эксперты определили специалистов, которые довольны зарплатой больше других:
- разработчики — 32%;
- директора, руководители — 30%;
- медработники — 23%;
- региональные представители — 20%;
- инженеры — 20%.
Меньше всего зарплатой довольны офис-менеджеры, специалисты по работе с клиентами и менеджеры по рекламе.
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