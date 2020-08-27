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Исследователи рассказали, какие специалисты больше других довольны зарплатой

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Разработчики, директора и медработники больше других специалистов довольны зарплатой. Об этом говорят результаты опроса рекрутингового портала SuperJob, с которыми ознакомился Rusbase. 

Исследователи рассказали, какие специалисты больше других довольны зарплатой

Исследователи провели опрос в июле-августе 2020 года. В нем участвовали 2500 респондентов из всех регионов России — представители 25 наиболее популярных профессиональных групп с постоянной работой. 

Эксперты определили специалистов, которые довольны зарплатой больше других:

  • разработчики — 32%;
  • директора, руководители — 30%;
  • медработники — 23%;
  • региональные представители — 20%;
  • инженеры — 20%. 

Меньше всего зарплатой довольны офис-менеджеры, специалисты по работе с клиентами и менеджеры по рекламе.

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