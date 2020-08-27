Исследователи рассказали, какие специалисты больше других довольны зарплатой

Разработчики, директора и медработники больше других специалистов довольны зарплатой. Об этом говорят результаты опроса рекрутингового портала SuperJob, с которыми ознакомился Rusbase.

Исследователи провели опрос в июле-августе 2020 года. В нем участвовали 2500 респондентов из всех регионов России — представители 25 наиболее популярных профессиональных групп с постоянной работой.

Эксперты определили специалистов, которые довольны зарплатой больше других:

разработчики — 32%;

директора, руководители — 30%;

медработники — 23%;

региональные представители — 20%;

инженеры — 20%.

Меньше всего зарплатой довольны офис-менеджеры, специалисты по работе с клиентами и менеджеры по рекламе.