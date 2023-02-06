Экстренная контрацепция и «Чебурашка»: что россияне гуглили в январе 2023 года больше всего

Агентство TexTerra проанализировало запросы россиян в Google в январе 2023 года и выяснило, какие темы волновали пользователей больше всего. В топе — следующие каникулы, «Чебурашка» и экстренная контрацепция. С результатами ознакомился RB.RU.
В январе россиян увлек отдых. Число запросов «когда весенние каникулы» и «когда китайский Новый год 2023» выросло на 1650% и 1900% соответственно по сравнению с декабрем 2022 года.
После январских каникул россияне активно интересовались препаратом для экстренной контрацепции — рост запросов увеличился на 300%.
На 500% выросло число запросов о том, как завести машину в мороз. Также аудитория поисковой сети интересовались репликой «Ламборгини Миура» 1970 года — число запросов выросло на 120%. Одну из таких реплик 1 февраля планировалось выставить на аукцион RM Sotheby’s.
Топ запросов в категории «Развлечения» пришелся на фильм «Чебурашка» — пользователи интересовались, где он был снят и искали возможность посмотреть его онлайн.
Исследование основано на анализе данных сервиса Google Trends и включает в себя запросы, которые росли в поиске намного быстрее других.
Фото на обложке: Unsplash
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