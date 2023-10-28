Google заплатила компаниям $26,3 млрд за настройку своего поисковика по умолчанию

Google заплатила компаниям $26,3 млрд, чтобы занять место поисковой системы по умолчанию в браузерах и смартфонах, узнал Bloomberg. О том, что корпорация направила на эти цели средства в 2021 году, рассказал в ходе судебного заседания антимонопольного процесса между компанией и американским Минюстом один из топ-менеджеров Google Прабхакар Рагхаван.

Он указал, что реклама поисковика Google обеспечила в 2021 году доход в $146,4 млрд, а вложения в его настройку по умолчанию стали самой крупной статьей расходов.

В самой Google выступили против раскрытия сумм из-за того, что эта информация может негативно отразиться на будущих сделках. Но суд не принял возражение компании и настоял на раскрытии цифр.

В 2020 году Минюст США подал в суд на материнскую компанию Google Alphabet Inc. Иск касался настройки поисковика по умолчанию. По данным ведомства, компания заключала соглашения, препятствовавшие доступу конкурентов в сектор.

Как утверждает Минюст, Google заплатила производителям смартфонов и операторам связи и интернет-браузеров. В Google же такие сделки считают вполне законными, а иск называют ошибочным.

Ранее стало известно, что Google может грозить третий оборотный штраф в России за отказ удалить запрещенный на территории страны контент.

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