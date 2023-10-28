Google вслед за Amazon вложит до $2 млрд в конкурента OpenAI — Anthropic

В ответ на мощное заявление Amazon, который намерен инвестировать до $4 миллиардов в стартап-разработчика ИИ Anthropic, корпорация Google сделала и свою крупную ставку на искусственный интеллект. Технологический гигант планирует вложить в эту же компанию $2 млрд в попытке догнать Amazon и Microsoft на прибыльном рынке облачных технологий.

Это означает, что только за последний год компания Anthropic привлекла почти $7 млрд, подчеркивает The Wall Street Journal. Ранее Google уже инвестировал в конкурента OpenAI порядка $500 млн, подливая масла в огонь «гонки ИИ-вооружений», так что на кону осталось $1,5 млрд стартапами, пытающимися добиться следующего крупного прорыва в новой технологии.

Основанная бывшими инженерами OpenAI в 2021 году компания Anthropic также подписала многолетний контракт с Google Cloud на сумму более $3 млрд, как сообщает не названный источник издания. Сделка была заключена за несколько месяцев до сообщения о новых инвестициях.

Amazon, Google и Microsoft все чаще вступают в союз либо с Anthropic, либо с OpenAI — двумя стартапами с самыми грандиозными амбициями в отношении будущих моделей искусственного интеллекта.

В январе Microsoft подписала знаковое соглашение об инвестициях $10 млрд в OpenAI, создателя бота ChatGPT, добавив к уже вложенным $3 млрд еще и 49% акций компании.

В разработчика виртуального ИИ-помощника Claude — Anthropic — в свое время вкладывались помимо техногигантов и FTX Сэма Бэнкмана Фрида, пока криптобиржа не рухнула в прошлом году, и Spark Capital, и Menlo Ventures, и Salesforce Ventures, и SK Telecom. В этом году компанию оценили в $4 млрд.

Громкое заявление Google последовало за падением акций материнской компании Alphabet почти на 10% после того, как во вторник она объявила о более низком, чем ожидалось, росте продаж в Google Cloud в третьем квартале.

Это ослабило энтузиазм акционеров по поводу развития продуктов на базе искусственного интеллекта. Но компания не планирует останавливаться. Помимо Anthropic, Google инвестирует и в другие ИИ-стартапы — Runway, Hugging Face и др.

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