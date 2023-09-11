Google начала блокировать аккаунты предпринимателей из России за показ рекламы в других странах

Google начала блокировать аккаунты российских предпринимателей за показ своей рекламы в других странах. Перед началом блокировки с владельцев аккаунтов спросили данные об их принадлежности к России. О том, что Google запретит российскому бизнесу транслировать рекламу своих товаров и услуг на другие страны, стало известно еще в марте, но о блокировке аккаунтов компания не предупреждала.

Google с начала сентября блокирует аккаунты предпринимателей из России за рекламу своих товаров и услуг в других странах. Об этом RB.RU рассказал марткетолог компании, которая занимается онлайн-образованием и столкнулась с блокировкой своего аккаунта в Google Ads.

Реклама велась на Казахстан и Узбекистан через специализированный сервис click.ru. До сентября рекламная кампания работала исправно, но в начале сентября аккаунт заблокировали без предупреждения, сообщил собеседник издания.

Представитель компании обратился в click.ru за пояснением ситуации, на что получил от поддержки ответ, что заблокированными оказались аккаунты многих российских компаний, которые транслировали рекламу своих товаров и услуг на другие страны. Также в сервисе уточнили, что аккаунты скорее всего не разблокируют из-за новых правил размещения рекламы.

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Google в марте объявила, что прекратит показ объявлений российских рекламодателей.

«Недавно мы приостановили рекламную деятельность в России, а теперь также приостанавливаем показ объявлений российских рекламодателей на ресурсах и в сетях Google по всему миру», – говорится в блоге Google.

Однако о блокировке аккаунтов Google не сообщила, что стало неожиданностью, сообщил представитель компании. Он уточнил, что некоторое время назад у них запросили данные о том, к какой стране принадлежит бизнес компании.

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