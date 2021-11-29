Google оштрафовали еще на 3 млн рублей

Google получила очередной штраф в России за отказ удалить запрещенную информацию. Последний штраф компании выписали неделю назад. На этот раз сумма штрафа составила 3 млн рублей, их общая сумма достигла 44 млн рублей.

О решении Таганского районного суда Москвы сообщили в пресс-службе московских судов.

Компании Google назначен штраф в размере 3 млн рублей за неудаление запрещенного в России контента. По этой же причине неделю назад – 23 ноября – Google оштрафовали на 6 млн рублей.

Таким образом, общая сумма штрафов, наложенных на Google в России, достигла 44 млн рублей. Компания неоднократно обращалась в суд с апелляционными жалобами на постановления о назначении штрафов, но их не удовлетворяли.

В начале ноября в Роскомнадзоре назвали суммы штрафов, которые наложили на интернет-компании за отказ удалить запрещенный контент. Facebook оказалась в лидерах со штрафами в размере 70 млн рублей, Twitter – 38,4 млн рублей, Telegram – 35 млн рублей.

В 2021 году общая сумма штрафов для компаний, среди которых Facebook, Twitter, Telegram, Google, TikTok, «Одноклассники» и «ВКонтакте», составила 187 млн рублей, по данным на 1 ноября.

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