Google не будет заявлять права на контент, сгенерированный сервисами на основе ИИ

Анастасия Марьина
Google сообщила об изменениях в условиях использования своих сервисов — они касаются искусственного интеллекта (ИИ), противоправных действий и ограничения ответственности компании.
Google не будет заявлять права на контент, сгенерированный сервисами на основе ИИАвтор: Анастасия Марьина
Обновленные условия использования Google вступают в силу 22 мая 2024 года, говорится в рассылке компании.
Основные изменения:
- В условия использования Google включила дополнительные условия использования генеративного ИИ. Компания добавила некоторые разъяснения, относящиеся к ИИ. Например о том, что не будет заявлять права на оригинальный контент, сгенерированный сервисами на основе искусственного интеллекта.
- Часть разъяснений касается «противоправных действий». Корпорация сообщила, что приведет подробности и дополнительные примеры на тему того, какие злоупотребления ее сервисами и вмешательство в их работу являются недопустимыми.
- Для пользователей за пределами США компания добавила разъяснения в разделы о компенсации и ограничении ответственности, «чтобы избежать неправильной интерпретации условий на основе местного законодательства или обычаев».
- Часть разъяснений касается споров с корпорацией. Google уточнила, что если пользователь нарушит условия, компания сможет не только приостановить или отменить доступ к сервисам, но и воспользоваться другими средствами правовой защиты в рамках действующего законодательства.
- Часть сервисов, как сообщается, изменит свои названия. Подробности в письме компания не привела.
Фото на обложке: Unsplash
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