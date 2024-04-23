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Google не будет заявлять права на контент, сгенерированный сервисами на основе ИИ

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Google сообщила об изменениях в условиях использования своих сервисов — они касаются искусственного интеллекта (ИИ), противоправных действий и ограничения ответственности компании.

Google не будет заявлять права на контент, сгенерированный сервисами на основе ИИ

Обновленные условия использования Google вступают в силу 22 мая 2024 года, говорится в рассылке компании.

Основные изменения:

  • В условия использования Google включила дополнительные условия использования генеративного ИИ. Компания добавила некоторые разъяснения, относящиеся к ИИ. Например о том, что не будет заявлять права на оригинальный контент, сгенерированный сервисами на основе искусственного интеллекта.
  • Часть разъяснений касается «противоправных действий». Корпорация сообщила, что приведет подробности и дополнительные примеры на тему того, какие злоупотребления ее сервисами и вмешательство в их работу являются недопустимыми.
  • Для пользователей за пределами США компания добавила разъяснения в разделы о компенсации и ограничении ответственности, «чтобы избежать неправильной интерпретации условий на основе местного законодательства или обычаев».
  • Часть разъяснений касается споров с корпорацией. Google уточнила, что если пользователь нарушит условия, компания сможет не только приостановить или отменить доступ к сервисам, но и воспользоваться другими средствами правовой защиты в рамках действующего законодательства.
  • Часть сервисов, как сообщается, изменит свои названия. Подробности в письме компания не привела.

Фото на обложке: Unsplash

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