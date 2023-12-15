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Google начала работу над ИИ-помощником для смартфонов Pixel на базе Gemini

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Google начала работу над ИИ-помощником для смартфонов на базе Gemini. С его помощью компания намерена персонализировать работу с Google Assistant на Pixel.

Google начала работу над ИИ-помощником для смартфонов Pixel на базе Gemini

Google начала разрабатывать персонального ИИ-помощника Pixie на базе AI-модели Gemini. Об этом сообщает The Information.

Задачей Pixie будет персонализация работы с Google Assistant на смартфонах Pixel 9. Помощник Google Assistant уже присутствует на смартфонах Android, но Google хочет сделать Pixie эксклюзивом для флагманских моделей Pixel. Google может представить ИИ-помощника Pixie в следующем году вместе с презентацией смартфонов Pixel 9. 

Ожидается, что Pixie будет более продвинутым, чем существующий Google Assistant и сможет подсказать пользователю, например, где поблизости можно купить изображенный на фото товар. Также Pixie сможет работать автономно без постоянного подключения к интернету.

Фото на обложке: Tada Images / Shutterstock

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