Google начала работу над ИИ-помощником для смартфонов Pixel на базе Gemini

Google начала работу над ИИ-помощником для смартфонов на базе Gemini. С его помощью компания намерена персонализировать работу с Google Assistant на Pixel.
Google начала разрабатывать персонального ИИ-помощника Pixie на базе AI-модели Gemini. Об этом сообщает The Information.
Задачей Pixie будет персонализация работы с Google Assistant на смартфонах Pixel 9. Помощник Google Assistant уже присутствует на смартфонах Android, но Google хочет сделать Pixie эксклюзивом для флагманских моделей Pixel. Google может представить ИИ-помощника Pixie в следующем году вместе с презентацией смартфонов Pixel 9.
Ожидается, что Pixie будет более продвинутым, чем существующий Google Assistant и сможет подсказать пользователю, например, где поблизости можно купить изображенный на фото товар. Также Pixie сможет работать автономно без постоянного подключения к интернету.
Фото на обложке: Tada Images /
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