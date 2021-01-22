Google пригрозил оставить Австралию без поиска

Корпорация Google обещала отключить свою поисковую систему в Австралии в случае принятия в стране Кодекса о выплатах за контент новостных компаний, сообщает газета Sydney Morning Herald.

Парламент Австралии намерен принять Кодекс, по которому технологические гиганты будут обязаны платить местным издателям и вещателям за их контент. Размер выплат будет определять назначенный государством арбитр.

Пока под действие Кодекса попадают Google и Facebook. СМИ Австралии обвинили эти компании в том, что они получают прибыль от показа пользователям новостного контента изданий, но при этом самим изданиям не платят.

«Если Кодекс станет законом, у Google не останется другого выбора, кроме как прекратить предоставление поиска в Австралии»,— отреагировала региональный директор Google Мел Сильва, добавив, что закон подорвет концепцию свободного и открытого Интернета.

Представители Facebook на слушаниях в австралийском Сенате также подтвердили, что не намерены платить за новости и заблокируют контент с местными новостями для пользователей страны.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон ответил, что правительство не собирается реагировать на угрозы. Сейчас законопроект продолжает проходить слушания в Сенате.

Фото: nito / Shutterstock