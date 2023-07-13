Google расширила функционал чат-бота Bard – теперь он может общаться на 40 языках, менять тон и стиль общения. Bard обучили отвечать за запросы кратким или развернутым ответом, простыми словами или с терминологией.

Google представила обновление собственного чат-бота Bard. Компания назвала расширение функционала бота самым значительным с момента запуска.

Bard обучили менять тон и стиль общения. Теперь он умеет отвечать на вопросы пользователя кратко или развернуто, простыми словами или профессиональными – последняя функция пока доступна только на английском языке.

Чат-бот позволяет «шерить» ответы и использовать фотографию в поисковой строке. В чат с ботом можно загрузить фото – он найдет сведения о нем через Google Lens и составит к нему описание.

Кроме того, Google расширила список стран, в которых доступен Bard. Чат-бот может общаться на 40 языках, включая русский, но России нет в списке поддерживаемых Bard стран.

В июле Google обновила политику конфиденциальности. Компания будет использовать весь «общедоступный» контент для обучения своей нейросети Bard.

Фото на обложке: Mojahid Mottakin / Shutterstock