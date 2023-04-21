Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Google научила чат-бота Bard написанию программного кода на 20 языках

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Google научила чат-бота Bard писать программный код на 20 языках. Помимо создания кода, нейросеть сможет его объяснять, оптимизировать и отлаживать. Программирование было одним из самых популярных запросов после запуска Bard, пояснили в Google.

Google научила чат-бота Bard написанию программного кода на 20 языках

Чат-бот Bard теперь может создавать программный код на 20 языках, сообщила Google в своем блоге.

Bard работает с языками C++, Go, Java, JavaScript, Python, TypeScript и другими. Чат-бот объясняет созданный им код – в Google считают, что это будет очень полезно начинающим программистам. Также Bard может по запросу пользователя оптимизирует и отлаживает код, в котором были допущены ошибки.

Нейросеть интегрировали с сервисами Google, поэтому Bard экспортирует код в облако разработки Colab и пишет функции для «Google.Таблиц».

В Google уточнили, что Bard может ошибаться при создании кода и всегда будет ссылаться на его источники, полученные из проектов с открытым исходным кодом. Разработчики Bard посоветовали обязательно проверять результат, который создала нейросеть, потому что она до сих пор находится на стадии тестирования.

Фото на обложке: rarrarorro / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Искусственный интеллект vs SEO: кто кого?
  2. 2 Как развивалась дискуссия вокруг сознания нейросети Google
  3. 3 Импортозамещение в финтехе: что выбрать бизнесу для управления финансами вместо ушедших ПО
  4. 4 Как платить «налог на Google» после ухода «большой четверки»
  5. 5 Google остановил показы рекламы в России, Facebook заблокирован: что это значит для рекламного рынка
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

21 апреля 2023

Конкурс грантов Фонда «Сколково» для особо значимых проектов

22 апреля 2023

CSI Tech Incubator

22 апреля 2023

Project Ignite

Все ВОЗМОЖНОСТИ