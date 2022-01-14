Google купит офисный комплекс Central Saint Giles в центре Лондона за $1 млрд

Google объявила о планах купить офисный комплекс Central Saint Giles в центре Лондона за $1 млрд. Он был спроектирован итальянским архитектором Ренцо Пиано. Компания рассчитывает после пандемии перевести сотрудников с удаленной работы офис.

В Google отметили, что инвестиции в офис «отражают нашу неизменную уверенность в том, что офис является местом для личного сотрудничества и общения».

Технологический гигант сообщил, что сегодня в Великобритании работают 6,4 тыс. сотрудников, в 2021 году их количество увеличилось почти на 700 новых человек. При этом Google планирует увеличить штат в Соединенном Королевстве до 10 тыс. сотрудников.

После окончания пандемии Google намерена перевести сотрудников на комбинированную модель работы, при которой частично они будут работать в офисе, а частично — из дома.

Офисный комплекс Central Saint Giles расположен в райне Вест-Энд в центре Лондона. Он был спроектирован итальянским архитектором Ренцо Пиано и является его первой работой в Великобритании. Его строительство завершилось в 2010 году.

Комплекс состоит из двух зданий высотой до 15 этажей, расположенных вокруг общественного пространства с магазинами и ресторанами. Его площадь составляет 38 тыс. кв. м. В основном он примечателен своими фасадами, покрытыми глазурованной плиткой ярких оттенков: оранжевого, красного, зеленого лайма и теплого желтого.

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