Google представит конкурента ChatGPT уже в этом месяце

CEO Google Сундар Пичаи заявил, что в ближайшие недели компания представит свой ответ ChatGPT — чат-боту с искусственным интеллектом, который за два месяца стал самым быстрорастущим приложением в мире.
CEO Google Сундар Пичаи заявил, что в ближайшие недели компания представит свой ответ ChatGPT — чат-боту с искусственным интеллектом, который за два месяца стал самым быстрорастущим приложением в мире.
Объявление было сделано после того, как Alphabet сообщила о неутешительных финансовых результатах за четвертый квартал. Согласно отчету, прибыль материнской компании Google упала более чем на треть.
«В ближайшие недели и месяцы мы откроем доступ к нашим языковым моделям, чтобы люди могли напрямую взаимодействовать с ними — первой на очереди станет LaMDA»
Пичаи отметил, что приоритетом Google станет «ответственный» искусственный интеллект, который поможет избежать проблем с предвзятостью и неправильными ответами, которые свойственны обучающейся на пользовательском контенте технологии. Помимо этого, CEO Google анонсировал внедрение новых инструментов, работающих на базе искусственного интеллекта, в повседневные рабочие процессы Alphabet для повышения эффективности.
Ранее разработку собственной языковой модели также анонсировал «Яндекс» — нейросеть должна заработать до конца 2023 года.
Фото на обложке: Solen Feyissa /
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