Google представили ответ ChatGPT — чат-бота Bard

Google официально объявили о запуске чат-бота с искусственным интеллектом. Проект Bard работает на базе языковой модели LaMDA.
В официальном блоге Google появился анонс нового продукта, который должен стать ответом популярному чат-боту ChatGPT. CEO компании Сундар Пичаи описывает Bard как «экспериментальный интерфейс для разговора с искусственным интеллектом». Чат-бот умеет отвечать на запросы пользователей и вести с ними осмысленную беседу.
По словам Пичаи, при генерации ответов Bard будет опираться на информацию из интернета — в теории, это может стать серьезным преимуществом по сравнению с ChatGPT, который тренировался на устаревшей базе и не может давать пользователям актуальную информацию по некоторым вопросам.
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Скриншот интерфейса ChatGPT
В анонсе проект описывается как инструмент для творчества и стартовая площадка для исследования мира. В качестве одного из примеров применения чат-бота приводится ситуация, в которой Bard помогает объяснить устройство космического телескопа Джеймса Уэбба 9-летнему ребенку.
На первом этапе попробовать инструмент сможет лишь часть пользователей, однако в ближайшие недели Bard станет доступен более широкому числу людей. Судя по доступным скриншотам интерфейса, Bard встроят в существующее приложение Google Assistant.
Ранее в феврале материнская компания Google Alphabet сообщила о неутешительных финансовых результатах за четвертый квартал. Согласно отчету, прибыль Alphabet упала более чем на треть. Bard — попытка исправить ситуацию, составив конкуренцию чат-боту ChatGPT, который всего за два месяца стал самым быстрорастущим приложением в истории.
Фото на обложке: Daniel Romero /
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