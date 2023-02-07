Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Google представили ответ ChatGPT — чат-бота Bard

Новости
Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

Google официально объявили о запуске чат-бота с искусственным интеллектом. Проект Bard работает на базе языковой модели LaMDA.

Google представили ответ ChatGPT — чат-бота Bard

В официальном блоге Google появился анонс нового продукта, который должен стать ответом популярному чат-боту ChatGPT. CEO компании Сундар Пичаи описывает Bard как «экспериментальный интерфейс для разговора с искусственным интеллектом». Чат-бот умеет отвечать на запросы пользователей и вести с ними осмысленную беседу.

По словам Пичаи, при генерации ответов Bard будет опираться на информацию из интернета — в теории, это может стать серьезным преимуществом по сравнению с ChatGPT, который тренировался на устаревшей базе и не может давать пользователям актуальную информацию по некоторым вопросам.

.Скриншот интерфейса Bard от Google

Скриншот интерфейса ChatGPT

В анонсе проект описывается как инструмент для творчества и стартовая площадка для исследования мира. В качестве одного из примеров применения чат-бота приводится ситуация, в которой Bard помогает объяснить устройство космического телескопа Джеймса Уэбба 9-летнему ребенку.

RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.

На первом этапе попробовать инструмент сможет лишь часть пользователей, однако в ближайшие недели Bard станет доступен более широкому числу людей. Судя по доступным скриншотам интерфейса, Bard встроят в существующее приложение Google Assistant.

Ранее в феврале материнская компания Google Alphabet сообщила о неутешительных финансовых результатах за четвертый квартал. Согласно отчету, прибыль Alphabet упала более чем на треть. Bard — попытка исправить ситуацию, составив конкуренцию чат-боту ChatGPT, который всего за два месяца стал самым быстрорастущим приложением в истории. 

Фото на обложке: Daniel Romero / Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Евросоюз планирует ужесточить контроль за AI-технологиями
  2. 2 Microsoft случайно показала интерфейс поисковика Bing с интегрированным AI-ботом ChatGPT
  3. 3 Этот сериал может длиться бесконечно: он полностью сгенерирован ИИ
  4. 4 Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом
  5. 5 Минобрнауки попросили отрегулировать использование ИИ в образовании
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

07 февраля 2023

Преакселератор GenerationS

08 февраля 2023

ReaktorX

08 февраля 2023

Акселератор для стартапов от «Россельхозбанка» и Фонда «Сколково»

Все ВОЗМОЖНОСТИ