Google оснастит браузер Chrome нейросетью

Google оснастила браузер Chrome нейросетью. Новые ИИ-функции могут, например, группировать похожие вкладки и создавать уникальную тему.
В браузер Chrome добавят функции искусственного интеллекта. Google будет внедрять их постепенно, говорится в блоге компании.
Tab Organizer поможет сгруппировать похожие по тематике вкладки, например, с материалами новостных порталов. Пользователь сможет активировать функцию кликом правой кнопки мыши.
Chrome Theme Store позволит создавать уникальную тему для браузера. Пользователь нужно выбрать цвет, стиль и картинку, на основе которых ИИ создаст тему.
Задачей Help Me Write является помощь пользователю в создании текстов в любом поле сайта. На это поле нужно будет кликнуть и выбрать соответствующую функцию. Разработчики рассчитывают, что это поможет в написании писем и отзывов об онлайн-покупках.
Фото на обложке: monticello /
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