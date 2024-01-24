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Google оснастит браузер Chrome нейросетью

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Google оснастила браузер Chrome нейросетью. Новые ИИ-функции могут, например, группировать похожие вкладки и создавать уникальную тему.

Google оснастит браузер Chrome нейросетью

В браузер Chrome добавят функции искусственного интеллекта. Google будет внедрять их постепенно, говорится в блоге компании.

Tab Organizer поможет сгруппировать похожие по тематике вкладки, например, с материалами новостных порталов. Пользователь сможет активировать функцию кликом правой кнопки мыши.

Chrome Theme Store позволит создавать уникальную тему для браузера. Пользователь нужно выбрать цвет, стиль и картинку, на основе которых ИИ создаст тему.

Задачей Help Me Write является помощь пользователю в создании текстов в любом поле сайта. На это поле нужно будет кликнуть и выбрать соответствующую функцию. Разработчики рассчитывают, что это поможет в написании писем и отзывов об онлайн-покупках.

Фото на обложке: monticello / Shutterstock

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