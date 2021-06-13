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Google будет обновлять Chrome OS каждый месяц

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Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

Google переводит Chrome OS на четырехнедельный график обновлений, пишет Engadget.

Google будет обновлять Chrome OS каждый месяц

Начиная с выпуска M96 в четвертом квартале 2021 года, Google будет с регулярностью раз в месяц предлагать пользователям обновления для Chrome OS. Пользователям Chromebook, в частности, будут рекомендовать исправления ошибок и настройки безопасности.

В ближайшее время компания синхронизирует Chrome OS и браузер Chrome. 

Пользователи также смогут заметить другую систему обновлений — раз в шесть месяцев Google будет предлагать обновления для учебных заведений и корпоративных клиентов.

Этот шаг призван ускорить выпуск новых функций, сосредоточив внимание на «ключевых столпах» Chrome OS — стабильность, безопасность, простоту и скорость, пишет Engadget. 

Нововведение Google также можно расценивать как признание становления более итеративными обновления Chrome OS по мере развития платформы. Теперь Google уделяет основное внимание небольшим, но быстрым настройкам, а не масштабным изменениям. Более медленные обновления теперь будут предназначены для пользователей, которые больше заинтересованы в надежном коде, чем в новейшем интерфейсе.

Фото: Alexey Boldin / Shutterstock

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