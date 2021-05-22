Google Chrome сменит пароль пользователя при обнаружении аналогичного в списке взломанных

Обычно браузеры предупреждают пользователей в ситуациях, когда пароль оказывается в списке ранее взломанных. Браузер Google Chrome сможет решить эту проблему одним нажатием кнопки.

При обнаружении уязвимого пароля Google Assistant предложит кнопку «Сменить пароль», объявил Google на конференции разработчиков Google I/O.

Функция на основе искусственного интеллекта будет полностью автоматизирована. В ее основе находится технология Google Duplex — сервис на базе искусственного интеллекта, который заполняет формы и выполняет другие автоматические действия в Интернете.

Новая опция в первую очередь появится в Chrome для Android в США, однако позже будет распространена на другие браузеры и регионы. Первоначально она будет работать только для Twitter и небольшого количества других сайтов, анонсировала Google. Пользователям будет нужно включить синхронизацию паролей Chrome.

Разработчикам веб-сайтов не нужно будет вносить изменения в свои сайты, чтобы воспользоваться этой функцией. «Мы свяжемся с разработчиками, поскольку продолжим расширять эту функцию», — говорится в заявлении Google.

«Сегодня самой распространенной уязвимостью системы безопасности по-прежнему остаются неверные пароли, — сказала на Google I/O Джен Фицпатрик, старший вице-президент Google Maps. — В конечном счете, наша миссия — создать будущее без паролей ... Мы хотим избавить всех от проблем с паролем».

Появление этой функции отражает растущее значение менеджеров паролей, отмечает CNET. Пользователи плохо умеют создавать пароли, которые будет трудно взломать. Менеджеры паролей справляются с этой работой: они встроены в операционные системы и браузеры, но многие люди используют автономные менеджеры паролей, которые работают в разных браузерах.

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