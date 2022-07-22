Российская «дочка» Google оценила свои обязательства в 19 млрд рублей

ООО «Гугл» — российская «дочка» американской корпорации Google — оценила свои неисполненные обязательства в 19 млрд рублей, а активы — в 3,5 млрд рублей.

«У нас на сегодняшний день более 19 млрд рублей кредиторских требований», — сообщил юрист «Гугла» в Арбитражном суде Москвы (цитата по РИА Новости).

По его словам, активы компании по бухгалтерским документам оценены в 3,5 млрд рублей, еще 1,2 млрд рублей арестованы на счетах. Таким образом, отметил юрист, наблюдаются формальные признаки несостоятельности, в связи с чем компания подала заявление о своем банкротстве.

В числе кредиторов, кроме коммерческих предприятий, есть работники, а также налоговая служба. Компания не имеет возможности расплатиться с ними, так как судебные приставы-исполнители арестовали девять ее счетов в «Ситибанке».

Суд, как сообщается, отложил рассмотрение заявления ООО «Гугл» о своем банкротстве на 12 сентября в связи с привлечением к делу Росфинмониторинга.

Фото на обложке: Unsplash