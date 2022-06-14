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Google, Facebook* и Twitter обяжут бороться с дипфейками

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Европейская комиссия намерена 16 июня опубликовать документ о противодействии дезинформации. Он потребует от Google, Twitter, Meta** или принять меры по противодействию дипфейкам и фальшивым учетным записям на платформах, или платить за их неудаление оборотные штрафы.

Google, Facebook* и Twitter обяжут бороться с дипфейками

Кодекс ввели в 2018 году на добровольной основе, теперь он станет схемой совместного регулирования, при этом ответственность разделят между регулирующими органами и сторонами, которые подписали документ, пишет Reuters.

В обновленном кодексе приводятся примеры манипулятивного поведения, такие как дипфейки и поддельные учетные записи, с которыми подписавшимся придется бороться. Документ также будет связан с «законом о цифровых услугах» Евросоюза. Он направлен на мониторинг незаконного и вредоносного контента: платформы должны удалять его или рискуют потенциальными многомиллиардными штрафами.

Компании могут быть оштрафованы на сумму до 6% от их глобального оборота в соответствии с этим законом. У них есть полгода, чтобы привести платформы в соответствиив соответствие после подписания документа.

Платформы также обяжут принять меры по борьбе с дезинформацией в рекламе и содействовать большей прозрачности политической рекламы.

*принадлежит организации, признанной экстремистской в России.

** признана экстремистской в России.

Фото на обложке: metamorworks / Shutterstock

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