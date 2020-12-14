Пользователи пожаловались на проблемы в работе сервисов Google

Пользователи пожаловались на проблемы в работе сразу нескольких сервисов Google, включая Google Drive, Gmail, Google Docs, Google Calendar. По данным Downdetector, сбои начались около 14:30 по МСК. В это же время стали фиксироваться сбои в работе YouTube.

На 14:45 (мск) поступило почти 62 тысячи сообщений о неполадках в работе YouTube. Проблемы с доступом наблюдаются по всему миру, но больше всего жалоб поступает из Европы: Великобритании, Германии, Польши и Испании. 49% сбоев связано с работой вебсайта, 45% — с просмотром видео, 4% — с входом в аккаунт.

Около 30 тысяч жалоб о сбоях сервиса поступило из России. В 86% из них отмечаются проблемы с работой сайта YouTube. 6% пользователей не могут войти в аккаунт, еще столько же говорят о проблемах при просмотре видео.

Почтовый сервис Gmail также не работает во многих странах мира. На момент написания новости поступило более 2,5 тысяч отчетов, 73% которых говорят о проблемах с авторизацией. Также есть сложности с работой сайта и получением электронных писем. По всему миру поступило более 40 тысяч жалоб о сбоях в сервисе. Пиковое значение отчетов о неполадках Gmail в России составило 3,2 тысячи.

О сбоях на вебсайте Google сообщили более 57 тысяч человек. В абсолютном большинстве случаев (90%) сайт полностью не работал. Такая же проблема с сайтом наблюдалась и в России.

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