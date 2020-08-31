Корпорации Google и Facebook отказались от планов прокладки подводного интернет-кабеля между США и Гонконгом. Это произошло после того, как администрация Трампа заявила, что Пекин может использовать эту возможность для сбора информации об американцах. Об этом сообщает Bloomberg.

Google и Facebook отказались от идеи проложить подводный кабель между США и Гонконгом