Google и Facebook отказались от идеи проложить подводный кабель между США и Гонконгом
Корпорации Google и Facebook отказались от планов прокладки подводного интернет-кабеля между США и Гонконгом. Это произошло после того, как администрация Трампа заявила, что Пекин может использовать эту возможность для сбора информации об американцах. Об этом сообщает Bloomberg.
Компании отозвали заявку из Федеральной комиссии по связи США (FCC) и подали новую. В ней не упоминается первоначальный партнер — компания из Гонконга Pacific Light Data Communication. Отмечается, что ранее американские службы безопасности ссылались на ее связи с компанией Dr. Peng Telecom & Media Group, расположенную в материковом Китае.
Компании представили пересмотренное предложение, которое включает ссылки на Тайвань и Филиппины. Агентство безопасности и минюст США рекомендовали FCC одобрить части проекта по соединению США с названными территориями.
«Мы продолжаем работать по установленным каналам, чтобы получить лицензии для наших подводных кабелей», — отмечает представитель Google.
Напомним, что эти шаги предприняты на фоне американских обвинений в том, что китайские высокотехнологичные компании могут собирать конфиденциальные данные о жителях США.
Фото: Ronnie Chua / Shutterstock
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