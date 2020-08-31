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Google и Facebook отказались от идеи проложить подводный кабель между США и Гонконгом

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Корпорации Google и Facebook отказались от планов прокладки подводного интернет-кабеля между США и Гонконгом. Это произошло после того, как администрация Трампа заявила, что Пекин может использовать эту возможность для сбора информации об американцах. Об этом сообщает Bloomberg.

Google и Facebook отказались от идеи проложить подводный кабель между США и Гонконгом

Компании отозвали заявку из Федеральной комиссии по связи США (FCC) и подали новую. В ней не упоминается первоначальный партнер — компания из Гонконга Pacific Light Data Communication. Отмечается, что ранее американские службы безопасности ссылались на ее связи с компанией Dr. Peng Telecom & Media Group, расположенную в материковом Китае.

Компании представили пересмотренное предложение, которое включает ссылки на Тайвань и Филиппины. Агентство безопасности и минюст США рекомендовали FCC одобрить части проекта по соединению США с названными территориями.

«Мы продолжаем работать по установленным каналам, чтобы получить лицензии для наших подводных кабелей», — отмечает представитель Google.

Напомним, что эти шаги предприняты на фоне американских обвинений в том, что китайские высокотехнологичные компании могут собирать конфиденциальные данные о жителях США.

Фото: Ronnie Chua / Shutterstock

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