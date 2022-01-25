Постановление суда о назначении Google оборотного штрафа в размере 7,2 млрд рублей вступило в силу

Постановление суда о назначении Google оборотного штрафа в размере 5% от годового оборота в России вступило в законную силу. Штраф в размере 7,2 млрд рублей в отношении Google выписали в конце декабря прошлого года.
Данные о вступлении постановления суда в силу содержатся в информации по судебному делу № 05-3220/422/2021. Уточняется, что постановление вступило в силу 18 января 2022 года.
В постановлении суда уточняется, что оно «может быть обжаловано в Таганский районный суд адрес через мирового судью в течение десяти суток со дня вручения копии постановления».
В материалах дела говорится о назначении Google и аффилированных с ней лиц оборотного штрафа в размере 5% от годового оборота в России – это 7,22 млрд рублей. Штраф наложили за повторный отказ от удаления запрещенной в России информации, размещенной на Youtube.
Оборотный штраф за неудаление запрещенной в России информации также назначили Meta. Его сумма составила 1,9 млрд рублей – это 5% от 38,9 млрд рублей, которые Meta заработала в России по итогам 2020 года.
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Фото на обложке: Serhii Yevdokymov /
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