9to5Google: Google разрабатывает приложение Find My Device

Google работает над созданием Android-приложения Find My Device — аналогичной версии Find My app от Apple, пишет 9to5Google. Эксперты сделали вывод на основе выпуска последней бета-версии сервисов Play.
Эксперты 9to5Google обнаружили в бета-версии сервисов Google Play код, указывающий на способность телефонов помогать обнаруживать другие устройства. Это восприняли как потенциальный сигнал для возможности пользователей в скором времени легче находить смартфоны Android.
Действующая система по поиску устройств Google может находить только включенные телефоны, которые используют передачу данных или подключены к Wi-Fi, а также со включенными настройками службы определения местоположения. На раннем этапе неясно, какое из ограничений позволит обойти новая функция.
Google дал название Spot для новой функции. Spot подключен к протоколу Eddystone, над которым Google работал в середине 2010-х годов для «сообщений с радиомаяка», пишет 9to5Google. В то время Google занималась созданием «физической сети», в которой объекты реального мира могли бы взаимодействовать с телефоном пользователя. Среди примеров — обновление расписания общественного транспорта на остановках, гиды в музеях.
9to5Google полагает, что Google выпустит отдельное приложение для Spot. На логотипе будет изображен «неопределенный треугольный значок», который будет белым в центре с излучением более темных оттенков синего. Такой логотип подразумевает действие сканирования, связи с клиентом на расстоянии.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: quietbits / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Включение номеров в базы спам-звонков связали со сбором данных на сайтах
- 2 Что нужно, чтобы создать приложение для обучения детей?
- 3 Как конкуренты получают данные ваших клиентов через сотрудников
- 4 Госдума в финальном чтении приняла законопроект о «приземлении» иностранных IT-компаний
- 5 7 шагов к организации разработки в IT-компании