9to5Google: Google разрабатывает приложение Find My Device

Эксперты 9to5Google обнаружили в бета-версии сервисов Google Play код, указывающий на способность телефонов помогать обнаруживать другие устройства. Это восприняли как потенциальный сигнал для возможности пользователей в скором времени легче находить смартфоны Android.

Действующая система по поиску устройств Google может находить только включенные телефоны, которые используют передачу данных или подключены к Wi-Fi, а также со включенными настройками службы определения местоположения. На раннем этапе неясно, какое из ограничений позволит обойти новая функция.

Google дал название Spot для новой функции. Spot подключен к протоколу Eddystone, над которым Google работал в середине 2010-х годов для «сообщений с радиомаяка», пишет 9to5Google. В то время Google занималась созданием «физической сети», в которой объекты реального мира могли бы взаимодействовать с телефоном пользователя. Среди примеров — обновление расписания общественного транспорта на остановках, гиды в музеях.

9to5Google полагает, что Google выпустит отдельное приложение для Spot. На логотипе будет изображен «неопределенный треугольный значок», который будет белым в центре с излучением более темных оттенков синего. Такой логотип подразумевает действие сканирования, связи с клиентом на расстоянии.

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Фото: quietbits / Shutterstock