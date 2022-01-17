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Google получил еще один штраф на 4 млн рублей за ссылки на запрещенные в России сайты

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Суд Таганского района Москвы признал Google LLC виновной в выдаче ссылок на сайты, доступ к которым на территории России запрещен. Об этом сообщает официальный Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Google получил еще один штраф на 4 млн рублей за ссылки на запрещенные в России сайты

Компания оштрафована по ч.2.1 ст. 13.40 КоАП на 4 млн рублей.

Корпорация с начала прошлого года систематически получает от российских судов штрафы за неудаление запрещенной в стране информации. С начала 2022 года в отношении Google было составлено 16 протоколов за эти нарушения.

В декабре мировой суд в Москве установил компании первый оборотный штраф на сумму более 7,2 млрд рублей, это стало прецедентом в российской судебной практике.

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Фото на обложке: Unsplash

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