Google получил еще один штраф на 4 млн рублей за ссылки на запрещенные в России сайты

Суд Таганского района Москвы признал Google LLC виновной в выдаче ссылок на сайты, доступ к которым на территории России запрещен. Об этом сообщает официальный Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.
Компания оштрафована по ч.2.1 ст. 13.40 КоАП на 4 млн рублей.
Корпорация с начала прошлого года систематически получает от российских судов штрафы за неудаление запрещенной в стране информации. С начала 2022 года в отношении Google было составлено 16 протоколов за эти нарушения.
В декабре мировой суд в Москве установил компании первый оборотный штраф на сумму более 7,2 млрд рублей, это стало прецедентом в российской судебной практике.
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Фото на обложке: Unsplash
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