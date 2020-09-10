Google запустила сервис платных онлайн-мероприятий вслед за Facebook

Google завершила бета-тестирование Fundo — платформы, которая позволяет организовать платные онлайн-мероприятия — и открыла доступ к сервису для всех. Об этом сообщает The Verge.

Fundo берет комиссию в размере 20% от выручки с продажи билетов. Одновременно в чате могут участвовать до 30 человек.

Чтобы провести мероприятие, нужно определить его тип (чат, встреча, мастер-класс), указать дату и время и стоимость билета. Список мероприятий доступен пользователю на сайте Fundo. Там же можно пройти регистрацию и после этого перечислить организатору деньги.

Fundo является одним из проектов инкубатора Arena 120. Google тестировала его летом 2019 года.

Похожий на Fundo сервис в августе запустила Facebook. Пользователи могут продавать доступ к видео, например семинарам.

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