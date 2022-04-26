Суд арестовал имущество и счета российского юрлица Google на 500 млн рублей

Арбитражный суд Москвы 20 апреля арестовал имущество и счета российской «дочки» Google — ООО «Гугл» — на сумму 500 млн рублей. Решение принято как обеспечительная мера по иску ООО «ГПМ Развлекательное телевидение», которое принадлежит холдингу «Газпром-медиа».
Компания требует восстановить полный доступ к своему аккаунту на YouTube со всеми функциями и взыскать судебную неустойку. «ГПМ Развлекательное телевидение» заявляет, что Google расторгла с ней договор в одностороннем порядке.
Ответчиками по иску выступают, кроме ООО «Гугл», также Google Ireland Ltd, Google LLC и Google Commerce Ltd.
«ГПМ Развлекательное телевидение» ранее уже просила арестовать имущество ООО «Гугл» на 1 млрд рублей, однако 13 апреля столичный арбитраж отказал в этой просьбе.
В середине марта YouTube объявил, что будет блокировать по всему миру каналы, которые связаны с российскими медиа и получают финансирование от государства, в связи с действиями российских вооруженных сил на Украине.
Фото на обложке: Unsplash
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