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Google внедрит технологии ИИ в поисковую выдачу и сервис Messages

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Компания Google анонсировала разработку новой функции с использованием генеративного ИИ — Magic Compose. Она позволит автоматически создавать персонализированные ответы на сообщения в личном чате пользователя.

Google внедрит технологии ИИ в поисковую выдачу и сервис Messages

Magic Compose предложит широкий выбор стилей на выбор, включая формальный, взволнованный и лирический (то есть будет даже писать стихи, как узнал TechCrunch). ИИ будет использовать контекст беседы, чтобы предлагать релевантные ответы.

В ближайшее время новейшая функция станет доступна для бета-тестирования: пользователи смогут зарегистрироваться для участия в исследовании через Play Store.

Google также планирует внедрить технологии ИИ в поисковую систему. Как пишет The Wall Street Journal, Google включит в поисковую выдачу результаты из бесед с ИИ, а также сообщения из соцсетей и даже короткие видеоформаты вроде TikTok-видео, Reels и пр.

Фото на обложке: Unsplash

 

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