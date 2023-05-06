Google внедрит технологии ИИ в поисковую выдачу и сервис Messages

Компания Google анонсировала разработку новой функции с использованием генеративного ИИ — Magic Compose. Она позволит автоматически создавать персонализированные ответы на сообщения в личном чате пользователя.

Magic Compose предложит широкий выбор стилей на выбор, включая формальный, взволнованный и лирический (то есть будет даже писать стихи, как узнал TechCrunch). ИИ будет использовать контекст беседы, чтобы предлагать релевантные ответы.

В ближайшее время новейшая функция станет доступна для бета-тестирования: пользователи смогут зарегистрироваться для участия в исследовании через Play Store.

Google также планирует внедрить технологии ИИ в поисковую систему. Как пишет The Wall Street Journal, Google включит в поисковую выдачу результаты из бесед с ИИ, а также сообщения из соцсетей и даже короткие видеоформаты вроде TikTok-видео, Reels и пр.

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